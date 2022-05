Paolo Guerrero en la Videna. | Fuente: FPF

Tras entrenar como invitado en la Videna, Paolo Guerrero confirmó que no formará parte del plantel de la Selección Peruana que viajará este sábado a Barcelona (España) de cara al amistoso ante Nueva Zelanda, que será una semana antes del repechaje.

"No, yo me quedo aquí en Perú entrenando", señaló Guerrero tras las preguntas de la prensa. "El profesor no me ha dicho nada especial estoy entrenando para recuperarme bien", agregó.



En otro momento, Paolo Guerrero indicó que ahora su objetivo es buscar a su próximo equipo, que le brindará la oportunidad de tener minutos de cara a una posible convocatoria tras el repechaje.

"Me encuentro entrenando, trabajando y espero encontrar un equipo lo más rápido posible para poder jugar", manifestó el atacante de 38 años que dio a conocer que Ricardo Gareca realizará un partido de práctica previo al viaje a Europa.

Como se sabe, en los últimos días se especuló sobre un posible llamado de Guerrero, toda vez que empezó a entrenar con los jugadores convocados.

Alianza Lima quiere a Guerrero

"El club ha hablado con Paolo. La idea es proponerle un proyecto y no un contrato de solo seis meses. No ha habido oferta formal, solo diálogos para conocer su posición. En dos o tres semanas se define", señaló el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Perú en el repechaje

Desde la Videna se espera que los jugadores convocados de la Selección Peruana lleguen sin problemas físicos de cara al amistoso internacional ante Nueva Zelanda a jugarse el 5 de junio en Barcelona (España), previo al repechaje.



Aunque lo más importante es que Perú no sufra bajas para el compromiso ante el representante de la Confederación de Asia, que se disputará el 13 de junio, en Doha, de cara a su pase al Mundial Qatar 2022.





