Paolo Guerrero sobre Oliver Sonne: "Lo único que se le pide es que sude la camiseta"

Selección Peruana Paolo Guerrero en conferencia de prensa.

La Selección Peruana inició sus entrenamientos de cara a la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de los primeros futbolistas en integrarse a los trabajos fue Paolo Guerrero, quien viene atravesando un buen momento en LDU de Quito.

El capitán de la Bicolor, al ser consultado sobre la presencia de Oliver Sonne, indicó que el jugador de origen danés recién se está adaptando al grupo, pero aseguró que es una incorporación "muy importante" para la selección.

"Todavía se está adaptando al grupo. Es un poco callado. Creo que no habla muy bien el español. He tenido pocos momentos para conversar con él. No hablo tan bien el inglés, pero me imagino que me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo, para que se sienta cómodo con el grupo", indicó en primera instancia.

"Lo único que le pido es que sude la camiseta. Es lo único que se le pide. Seguramente ya lo conversaremos en grupo. Es una incorporación muy importante para nosotros. Es un jugador que viene de Europa, de otra cultura, y lo único que aquí se le pide que sude la camiseta, que es lo que quieren todos", complementó.

Paolo Guerrero y lo que espera en el partido ante Chile

Por otro lado, habló sobre el encuentro que se disputará ante la Selección de Chile este jueves 12 de octubre en Santiago.

En un principio, indicó que hay un buen ambiente en la selección. Por ello, espera sacar un resultado positivo.

"Hay un muy buen ambiente. Estamos muy enfocados para este partido con Chile (...) Se siente un buen ambiente en el grupo y lo que más queremos es hacer un gran partido en Chile y traer los puntos", indicó en un primer instante.

Por último, dijo que se encuentran bien físicamente y que está listo para los partidos de la selección.

"No tengo ningún golpe. Después de mi último partido contra Defensa y Justicia, conversé con el profe. No me quisieron llevar para el partido que teníamos con Delfín. Me dijeron que me querían guardar porque se me dieron partidos importantes. Me dijeron que ya podía incorporarme a mi selección, así que tomé la decisión de venir aquí. No tengo ningún golpe y sin ningún problema, gracias a Dios", finalizó.

