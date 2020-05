Paolo Hurtado volante de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Paolo Hurtado, volante de la Selección Peruana, recordó su participación en el Mundial de Rusia 2018 y le agradece por dichae experiencia a Ricardo Gareca.

“Él me brinda mucha confianza, no es fácil estar en la Selección. Poder estar en una lista de 23 jugadores para un Mundial es muy meritorio. Estoy agradecido por la confianza que me da”, señaló el jugador del Konyaspor de la Liga de Turquía.

Hurtado destacó que Perú ahora es visto con "más respeto" por las demás selecciones. “Vamos a llegar bien al inicio de las eliminatorias. Somos un grupo muy fuerte y muy unido. Los rivales ahora nos miran con más respeto y salimos a jugar de igual a igual. El Perú de ahora no es el mismo de antes”, agregó en entrevista con Gol Perú.

Asimismo el 'Caballito' aseguró que está en un buen nivel físico en medio de la cuarentena. “Ahorita me siento bien físicamente en comparación a mis compañeros de equipo. Mi cuerpo está fuerte. No he tenido ningún tipo de trabajo extra porque me he mantenido bien todo este tiempo”, subrayó.



“Quiero que esto empiece para poder demostrar todo lo que no he podido hacer en este tiempo por el tema de las lesiones”, culminó.



Hurtado volverá a las canchas a partir del 12 de junio, fecha del regreso de la liga turca.