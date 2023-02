Pedro Aquino jugó 37 partidos con Ricardo Gareca y lleva dos con Juan Reynoso. | Fuente: AFP

Pedro Aquino debutó con la Selección Peruana en setiembre de 2016, en un partido de Eliminatorias frente a Bolivia. Desde entonces, fue dirigido tanto por Ricardo Gareca como por Juan Reynoso. Por eso, es una voz autorizada para referirse a las diferencias entre ambos entrenadores.

Justamente, el volante de la blanquirroja se refirió a cuál es, bajo su punto de vista, una de las características que distingue a los dos técnicos que vistieron el buzo blanquirrojo en los últimos años. En diálogo con Ovación, manifestó que tiene que ver con el criterio a la hora de convocar futbolistas.

"Juan (Reynoso) es una persona (con la) que el que esté jugando (en su club) va a jugar (en la Seleccion). No sé qué va a pasar, pero creo que, si él ve al jugador físicamente bien y trabajado, va a jugar. No es lo mismo que pasaba con el profesor Ricardo (Gareca), que, por ahí, alguno no jugaba con su club, pero, cuando llegaba a la Selección Peruana, se potenciaba", dijo.

Por otro lado, el mediocampista del América de México se refirió a los encuentros que disputará la bicolor en fecha FIFA, frente a Alemania y Marruecos. "Ando muy ilusionado desde que salieron esos partidos amistosos, con ganas de vestir la camiseta de la Selección. Ando con muchas ganas de poder sacar un resultado bueno, va a ser muy vistoso, esperemos hacer buenos partidos. Tenemos que ir a plantarnos bien y a hacer buen fútbol, lo que sabemos hacer", puntualizó Pedro Aquino.









Paolo Guerrero, el capitán

En la misma entrevista, Pedro Aquino aprovechó para dedicar unas palabras a Paolo Guerrero, flamante refuerzo de Racing de Argentina a quien, según manifestó, sigue considerando el capitán de la Selección Peruana.

"Yo sigo pensando que es el capitán de la Selección. Mientras él no se retire del fútbol, para mí va a seguir siendo el capitán de la Selección. Pedro Gallese es el capitán actual, pero, si llega Paolo, sabes que él será el capitán. Esperemos que pueda llegar en buena forma y que le vaya bien en el club", dijo.

Ya piensa en las Eliminatorias

Aunque inicialmente se pensó que las Eliminatorias al siguiente Mundial podrían empezar en marzo, tiempo atrás se confirmó que no sería así. Ahora, el trascendido es que arrancarían en setiembre.

Al respecto, Pedro Aquino consideró que es algo conveniente para la Selección Peruana y el cuerpo técnico liderado por Juan Reynoso, pues le permite trabajar más y mejor, aunque él ya quiere ponerse la camiseta de su país en partidos oficiales.

"La ilusión que tenemos siempre para estar con la Selección es top. Para Juan, será bueno que (el inicio de las Eliminatorias) sea en setiembre porque tiene más tiempo de trabajo, pero nosotros ya queremos estar allá".