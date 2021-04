Pedro Aquino: "Estoy seguro de que el América es el trampolín para emigrar a Europa" | Fuente: FPF

Sin duda uno de los peruanos que militan en el extranjero con mejor presente es Pedro Aquino, volante del club América de México y de la Selección Peruana. Por su parte, el futbolista se refirió a su actualidad en el fútbol mexicano.

"Solari es un buen director técnico, siempre me han tocado directores técnicos como Nacho Ambriz, que fue una de las personas que siempre me brindó su apoyo y la confianza. No hay ninguna comparación porque cada uno tiene su estilo de trabajar y de juego, y ahorita que yo estoy en el América veo que es un Capo lo que hace el profesor Solari", dijo Aquino al diario Récord sobre su técnico.

En tanto a las expectativas que tiene para su carrera, agregó: ""Estoy muy seguro de que el América es el trampolín para que uno pueda emigrar a Europa o quizás a seguir creciendo futbolísticamente dentro del América, así que este es el trampolín".

Asimismo, también fue consultado sobre quienes indican que es el mejor volante del torneo mexicano: "Es un trabajo en equipo, venimos haciendo las cosas bien, somos once y todos tratamos de hacer las cosas bien para darle competencia a la gente que está jugando. Todo esto viene del cuerpo técnico, no me siento el mejor volante de la Liga MX".

