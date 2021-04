Pedro Aquino: "Se extraña mucho a la Selección y al ambiente del vestuario" | Fuente: FPF

Uno de los peruanos con mejor presente en el extranjero es Pedro Aquino, actual volante de América de la Liga MX que viene de empatar por 1-1 ante Cruz Azul de Juan Reynoso.

El mediocampista peruano, pieza clave en su equipo, se refirió a la Selección Peruana y las ganas que tiene de poder disputar un partido con la 'blanquirroja': "Hay muchas ganas de estar en la selección. Se extraña mucho la selección y el ambiente que hay en el vestuario. Hay que esperar y que se solucione esto de la pandemia para que sigan las Eliminatorias", indicó en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, afirmó que es consciente de que el presente del cuadro nacional no es el mejor por su mal inicio en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: "Sabemos que no comenzamos bien las Eliminatorias y queremos revertir eso. Tenemos un buen equipo y vamos a tratar de seguir cerca de los puestos de arriba de la tabla".

En tanto a lo personal, afirmó que pasa por un buen momento junto a las 'águilas' y por su consolidación dentro del once titular: "En León siempre me recibieron muy bien y estoy agradecido con ellos. Ahora estoy en América, el mejor equipo de México, y eso me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien".

