Christopher Olivares ha anotado nueve goles a nivel profesional. | Fuente: EFE/Prensa FPF

Percy Olivares no se guardó nada al momento de hablar sobre el desempeño de su hijo Christopher Olivares en la victoria por 3-2 de la Selección Peruana ante Paraguay. El 'Zancudo' reconoció que vio el peor partido el atacante de Sporting Cristal en su historia, aunque manifestó que a él le tocó disputar encuentros similares durante su etapa como futbolista.

"Que la gente se quite la imagen que el hecho que un comentarista tengo a su hijo jugando en la Selección Peruana significa que uno no tenga que hablar. Para mí, Christopher Olivares jugó el peor partido que le he visto ante Paraguay y no hay ningún misterio con eso. Yo jugué muchísimos partidos peor, pero aún así terminé jugando en ocho países e hice una carrera importante", dijo en ESPN FC.

Christopher Olivares fue uno de los jugadores más criticados en el último triunfo de la Selección Peruana Sub-23 frente a Paraguay. Tras ser titular en los dos primeros partidos de la 'Blanquirroja' durante el Preolímpico, se desconoce si el delantero de 20 años volverá a ser puesto desde el arranque por Nolberto Solano ante el gol y buen rendimiento de Sebastián Gonzales.