Se completó la jornada doble de enero y febrero de las Eliminatorias Qatar 2022 para Sudamérica, donde hubo mucho movimiento en la tabla de posiciones: la Selección Peruana mantuvo el quinto lugar, Uruguay saltó del sétimo al cuarto puesto, Colombia bajó tres casillas y Chile sigue siendo sexto, todos ellos pelean por una plaza y media en el Mundial.

Ecuador tiene un pie y medio en Qatar siendo el tercero de Conmebol, por lo que la lucha está prácticamente reducida al cuarto y quinto lugar, el último cupo directo y el acceso al repechaje, respectivamente.

En estas jornadas, la Selección Peruana no ofreció su mejor versión contra rivales que lo dominaron y, en el caso de Ecuador, se adelantaron en el marcador, pero aun así tuvo la posibilidad de encontrar el gol y principalmente obtener cuatro de seis puntos posibles, los que le llevan a depender de sí mismo para marzo, cuando se decidirán quiénes más van al Mundial.





¿Qué debe pasar para que Perú clasifique al Mundial?





Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima serán los próximos partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias. Primero contra un rival directo y cerrando ante un cuadro que ya no tiene posibilidades.

Al no depender de nadie más, el equipo de Ricardo Gareca clasificará de manera directa al Mundial Qatar 2022, sí o sí, si gana esos dos compromisos. El cuarto puesto será suyo sin importarle el resto e incluso podría aspirar a ser tercero en caso de dos traspiés de Ecuador. Aquí influye que Uruguay es un rival directo, por lo que el duelo en Montevideo será crucial.

¿Qué pasa si Perú le gana a Uruguay?

Si la Selección Peruana derrota a Uruguay en el Centenario de Montevideo (pasó por última vez en 2004), sumará 24 puntos y superará a los ‘charrúas’ que se quedarán en 22 unidades. De darse el triunfo de la ‘bicolor’, Colombia (17) ya no podrá alcanzarle en la tabla, aunque gane todo y Chile (19) tampoco podrá darle caza si no vence como visitante al invicto Brasil.

En ese escenario, en la penúltima jornada de las Eliminatorias, Perú tiene la posibilidad de asegurarse con el repechaje intercontinental para el Mundial Qatar 2022.

¿Qué pasa si Perú empata con Uruguay?

Si la Selección Peruana iguala con Uruguay, sumará 22 puntos y estará detrás de los ‘charrúas’ que se quedarán con 23 unidades. Así, Chile tendría la opción de sacarlo del quinto puesto por diferencia de goles en caso derrote a Brasil, difícil pero posible. Colombia, por su parte, si no gana, no podrá alcanzarle.

¿Qué pasa si Perú pierde con Uruguay?

Si la Selección Peruana pierde con Uruguay, se mantendrá con 21 puntos y estará detrás de los ‘charrúas’ que sumarán 25 unidades. El cuarto puesto será imposible para la ‘bicolor’ y solo podrías aspirar al repechaje. En esta situación, tendrá que aguardar el resultado de Chile para saber qué posición ocupará y en caso Colombia gane a Bolivia, se pondrá a un solo punto de Perú.





¿Cuándo puede clasificar Perú al Mundial Qatar 2022?

Con esos tres escenarios, si Perú vence a Uruguay tendrá al menos el repechaje en el bolsillo, pero de no ser así, estará supeditado a los resultados de Chile ante Brasil y Colombia frente a Bolivia, principalmente con la atención sobre ‘La Roja’.

Una posible clasificación de la Selección Peruana al Mundial Qatar 2022, no obstante, puede prolongarse hasta la última fecha, donde recibirá a Paraguay en Lima. Si los de Ricardo Gareca ganan solo uno de los dos partidos que le restan, Colombia no podrá alcanzarlo y Chile tampoco llegará de no sumar seis puntos de seis. Tras Brasil, ‘La Roja’ tendrá que verse con Uruguay, duelo que se ha convertido en un clásico en Sudamérica.

Así, Perú depende de sí mismo para colocar su nombre en el Mundial Qatar 2022.

Eliminatorias Qatar 2022: fecha 17 de las Clasificatorias Sudamericanas

Brasil vs. Chile

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador





Eliminatorias Qatar 2022: fecha 18 de las Clasificatorias Sudamericanas

Bolivia vs. Brasil

Ecuador vs. Argentina

Chile vs. Uruguay

Venezuela vs. Colombia

Perú vs. Paraguay

