Raúl Ruidíaz fue convocado por Perú para los amistosos contra Alemania y Marruecos | Fuente: Selección Peruana

El plantel ya está completo. Raúl Ruidíaz llegó este martes hasta el hotel de concentración de la Selección Peruana en Madrid, que cuenta así con la totalidad de su lista de convocados para los partidos amistosos en esta fecha FIFA contra Alemania y Marruecos.

“Llego bien a la selección, solo un poco cansado por el viaje. Seattle está lejísimos, pero estoy bien. Feliz de estar otra vez en esta convocatoria”, contó el delantero de del Seattle Sounders.

Raúl Ruidíaz fue considerado en la primera convocatoria de Juan Reynoso. Ingresó a los 69’ en el amistoso contra México y después fue titular frente a El Salvador, pero solo hasta los 12’ debido a una lesión.

“El año pasado tuve la mala suerte de lesionarme durante un partido, pero es parte del fútbol. Ahora vengo tras un par de lesiones, pero ya estoy teniendo continuidad. Vengo bien, a entrenar de la mejor manera”, aseguró.

El último gol de Raúl Ruidíaz con Perú fue en el amistoso contra Islandia (2018) | Fuente: Selección Peruana

Ruidíaz, carta de ataque en Perú

Raúl Ruidíaz fue el último futbolista en integrarse a la práctica de la Selección Peruana, que este martes trabajó en la Ciudad Deportiva del Real Madrid sin Gianluca Lapadula, ausente por precaución debido a una molestia en el tobillo. Al respecto, la ‘Pulga’ deseó la recuperación del delantero del Cagliari.

“Hay chance, creo todos tenemos la oportunidad para pelear. Espero que se recupere”, manifestó, resaltando que está en condiciones para actuar los minutos que requiera el entrenador Juan Reynoso. “Estoy listo, preparado, pero es una decisión del comando técnico. Vengo a aportar mi grano de arena”.

Raúl Ruidíaz ha jugado 4 partidos con Seattle Sounders durante el 2023 | Fuente: Selección Peruana

¿Revancha de Ruidíaz en la selección?

Raúl Ruidíaz no anota con la Selección Peruana desde el amistoso contra Islandia en 2018, previo a la participación de la ‘bicolor’ para el Mundial de Rusia. Desde entonces alternó con lesiones, titularidades, pocos minutos y más.

“Revancha no. Cada vez que vengo estoy con la misma alegría, con las ganar de aportar. No lo tomo así. Es una nueva oportunidad sí, hay que aprovecharla. Los rivales no servirán para poder mostrarnos y saber en qué nivel estamos”, precisó.

Perú enfrentará el sábado 25 de marzo a Alemania en Mewa Arena, en Maguncia. Tras ello, se medirá a Marruecos el martes 28 en el Cívitas Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid.

Estos encuentros tienen la finalidad de que la Selección Peruana continúe su preparación para el inicio de las Eliminatorias 2026, que arrancarán en setiembre con la visita a Paraguay en Asunción.





