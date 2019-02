Renato Tapia, volante de la Selección Peruana. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CARLOS LORA SANGUINETTI

El volante del Willem II, Renato Tapia (23 años), tiene en la mira a la Copa América 2019 y señalo que el objetivo de la Selección Peruana será ubicarse entre los tres primeros lugares de la competición.

"Siempre hemos pensado en grande y esta vez no será la excepción. Por eso, nuestro objetivo es quedar entre los tres primeros", declaró Tapia en entrevista con AS.

A continuación analizó a Brasil, Venezuela y Bolivia, que serán los rivales de la bicolor en el Grupo B de la cita continental. "Nos ha tocado un grupo complicado: Brasil, el anfitrión; Venezuela tiene un buen equipo; Bolivia siempre es difícil. En Sudamérica no podemos menospreciar a los rivales porque cualquier cosa puede pasar", agregó.



Presente en el Willem II

“Muy bien, con mucha confianza. El entrenador me mostró su confianza desde el primer día. Me pregunto donde quería jugar, que creo que eso es muy importante. Puedo jugar en varios puestos, pero siempre prefiero en el medio, donde estoy más cómodo. Feliz por cómo me han acogido. Algunos de mis compañeros hablan español y eso lo hace más fácil. Ilusionado con esta nueva etapa”, dijo Tapia sobre la actualidad en el Willem II.

El volante nacional manifestó que los hinchas del cuadro holandés ya destacan sus actuaciones. “La verdad es que no lo esperaba tan rápido. Tuve la suerte de jugar un clásico (contra el Utrecht). Se ganó y se hicieron las cosas bien. Estoy muy agradecido”.

Tapia seguramente luchará un puesto de titular con Pedro Aquino en los próximos partidos de la Selección Peruana.