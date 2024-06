Renato Tapia sobre Christian Cueva en Copa América: "Si el profe lo incluye, estoy seguro de que callará muchas bocas"

La Selección Peruana viene afinando detalles para sus encuentros amistosos previo a la Copa América. Uno de los últimos jugadores en integrarse a los trabajos de Jorge Fossati fue Renato Tapia.



El volante, quien terminó contrato con Celta de Vigo, habló sobre la importancia de Christian Cueva en la Bicolor y que sería un gran aporte en el torneo continental.

"Yo creo que Christian (Cueva), en los entrenamientos, es el mismo Christian de hace dos o tres años (...) Estoy seguro que Christian está más que capacitado para enfrentar algo así (Copa América). Está con muchas ganas y espero, ojalá, que si el 'profe' lo incluye en su lista, va a callar muchas bocas porque siempre lo ha hecho", indicó el volante en un primer momento.

Luego, habló sobre su presencia en los entrenamientos y sobre su futuro, donde confirmó que ya no tiene contrato con Celta.

"Estoy con la gente que uno quiere, no solamente con los compañeros... el cuerpo médico, utileros, todos... en realidad, estoy muy contento de poder estar aquí y poder participar una etapa más de la selección a puertas de la Copa América", finalizó.

Renato Tapia habla sobre Christian Cueva. | Fuente: RPP

Alex Valera desconvocado de la Selección Peruana

Por otro lado, Jorge Fossati dio a conocer que Alex Valera fue desconvocado de la Bicolor. En una conferencia de prensa rápida, el uruguayo indicó que el atacante de Universitario no seguirá en Videna por temas estrictamente personales, cerrando cualquier tipo de especulaciones sobre actos de indisciplina.

"Con el respeto que se merece el aficionado que está detrás de ustedes, quiero comunicarles que ha quedado desafectado de este grupo, por este periodo, Alex Valera. No quiero malos entendidos. Acá no hay tema de indisciplina, no hay nada raro. Simplemente, el futbolista, como todos nosotros, tiene una persona atrás. Y la persona de Alex Valera hoy no está en las mejores condiciones para rendir al máximo como él mismo quiere y, por esa razón, hemos hablado con él, y hemos tomado esta decisión", indicó en un primer momento.

"Nosotros tenemos que ver lo mejor para el grupo, y él no se siente en mejores condiciones de dar su mejor versión para el grupo. Insisto, son temas personales que yo conozco, porque hemos estado hablando bastante. Aparte, es un jugador que no conozco de ahora. Y tampoco los problemas son de ahora", complementó.

