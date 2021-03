Renato Tapia destaca a Pedro Aquino. | Fuente: AFP

Renato Tapia, volante de la Selección Peruana, no escatimó elogios para Pedro Aquino, quien lleva dos goles consecutivos en el América de México. Destacó que les une una amistad de años e incluso cuando ambos aún empezaban en el fútbol.

"Me da mucho gusto, no me da presión ni me da miedo. Es un amigo de años, yo lo conozco hace mucho tiempo, muchísimo antes que muchas personas nos conozcan a los dos", declaró el volante del Celta en entrevista con el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias.



"Estoy muy feliz por él. A mi de verdad no me sorprende. Sé de las cualidades que tiene, de lo bueno que puede hacer jugando cuando está a gusto. Lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha facilidad", agregó.

Aquino y Tapia luchan por un puesto en el once de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Asimismo, Tapia hizo hincapié que confía a ciegas en el seleccionador Ricardo gareca de cara a los partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. “Todos confiamos en lo que decida el profe Gareca. Lo que el crea será lo mejor para el equipo. No me quita el sueño que la formación cambie para estos partidos", sostuvo.



“Por el esquema del Celta, tengo que jugar solo en la volante. Me siento cómodo. Tengo más espacio para recorrer y cubrir otras posiciones. Es lo que me pide el técnico".

Perú enfrentará a Bolivia en La Paz el jueves 25 desde las 4:00 de la tarde, mientras que con Venezuela chocará en el Estadio Nacional el martes 30 desde las 8:00 de la noche. El combinado peruano que dirige el 'Tigre' Gareca suma un solo puntos en los primeros cuatro partidos de la competencia.





