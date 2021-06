Ricardo Gareca: "Alexander Callens podría ser baja para el próximo partido" | Fuente: FPF

Este domingo Perú venció por 1-0 a Venezuela con gol de André Carrillo y clasificó a los cuartos de final de la Copa América 2021. Tras el encuentro, Ricardo Gareca, entrenador del cuadro 'blanquirrojo', dio sus impresiones sobre este paso importante en el certamen.

"Lo más importante es que pudimos cumplir el objetivo de clasificar y debo felicitar a los jugadores, a la delegación, porque cuando llegamos a Brasil la meta era esa. Esto es para la gente, por supuesto, y ahora toca prepararnos para el rival que nos toque", indicó Gareca en conferencia de prensa.

Sin embargo, el 'Tigre' Gareca también se refirió a que no todas son buenas noticias en el seleccionado nacional, ya que a la molestia de Marcos López que lo marginó de este encuentro, también se sumaría la de Alexander Callens que, posiblemente, podría perderse el encuentro de cuartos de final.

"Tuvimos una lesión con Alexander, hay que ver la gravedad, pero por lo que me han comentado a falta de parte médico, podría ser baja para este partido", agregó el 'Tigre' sobre el defensor central que tuvo que ser sustituido en la primera parte del triunfo ante la 'Vinotinto'.

El futuro rival de Perú:

La Selección Peruana clasificó como segundo lugar del Grupo B y tendrá que medirse contra el tercero del Grupo A que, hasta el momento, es la Selección de Chile. Sin embargo, el Grupo A todavía no está definido ya que falta jugarse el encuentro entre Uruguay vs. Paraguay y Argentina vs. Bolivia.

