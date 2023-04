Ricardo Gareca | Fuente: Vélez Sarsfield

Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana y actualmente al mando de Vélez Sarsfield, conversó con el periodista Luis Cáceres para RPP Noticias y se refirió a la actualidad del torneo local y de la 'blanquirroja'. Asimismo, el 'Tigre' Gareca indicó que no descarta la idea de volver a trabajar en Perú.

En tanto a la Liga 1 y el protagonismo de Alianza Lima y Universitario de Deportes en la tabla de posiciones, Gareca indicó: "Fossati es un técnico de primer nivel, ha estado en todos los lugares del mundo y creo que le hace bien al fútbol peruano. Además de eso, siempre Universitario tiene jugadores de garra e importantes. La otra vez los vi ante Gimnasia y ganaron bien, eso es bueno. Alianza Lima ganó también y creo que a nivel internacional se están dando cosas que antes no se daban. Salas está haciendo un gran trabajo en Alianza Lima. Todo eso creo que pone en lo más alto al fútbol y eso es algo importante".

Por otro lado, el 'Tigre' Gareca indicó: "Creo que el fútbol peruano necesita planificación, no improvisar. El camino es saber hacia dónde quiere uno que vaya el fútbol peruano, al tener infraestructura tienes posibilidades de tener mejores divisiones menores, luego puedes competir y te puedes proyectar con un universo de jugadores. Creo que al fútbol peruano le falta buscar una dirección, no solo con la FPF, sino con la política deportiva".

Asimismo, Gareca fue consultado sobre el presente de Piero Quispe y Christian Cueva: "Piero Quispe estaba en nuestro radar cuando apareció, se le ve cosas interesantes. Por otro lado, el concepto que tengo de Christian Cueva como jugador es que es un jugador diferente. Está en una edad muy linda, él podría seguir vigente en el exterior, pero también hay que ver sus temas personales".

En tanto a la actualidad de Paolo Guerrero en Racing y Luis Advíncula en Boca Juniors, Gareca agregó: "Paolo Guerrero es un luchador incansable. Me pone muy contento ver que está en un club como Racing y tiene una participación activa, está muy tenido en cuenta por Gago. Luis Advíncula se ha sostenido bien en Boca Juniors y eso es muy difícil. Es un club en la mira de todo el periodismo y la gente, pero lo viene haciendo muy bien".

Por su parte, Ricardo Gareca no descartó la posibilidad de volver a trabajar en Perú, ya sea en un club o en la 'blanquirroja': "Siempre puede existir una posibilidad con un país en el que uno se ha sentido tan cómodo. No solo a nivel laboral, a mí me gusta la idea de poder visitar".

Ricardo Gareca sobre Juan Reynoso:

Por último, el actual entrenador de Vélez Sarsfield se refirió a la 'blanquirroja': "Tengo una muy buena relación con Juan Reynoso, cuando vino a Buenos Aires tuvimos una reunión. La Selección Peruana está en las manos correctas. Él va a sacar conclusiones de estos amistosos y es mejor mientras los rivales sean más exigentes. Son competencias buenas.