Ricardo Gareca tiene en cuenta a Alessandro Burlamaqui. | Fuente: EFE - Valencia

Alessandro Burlamaqui se encuentra en el plantel principal de Valencia y estuvo en la banca de suplentes en el debut de su equipo ante el Getafe por LaLiga de España temporada 2021-22. Esta noticia no pasó desapercibido en el comando técnico de la Selección Peruana.

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, reveló en entrevista con RPP Noticias que el seleccionador nacional Ricardo Gareca se encuentra contento con el momento de Burlamaqui de 19 años.

"Alessandro Burlamaqui es una enorme alegría. Se ha hecho en España y fue llamado a la selección Sub 17 de Perú. Es seguido hace mucho tiempo desde la FPF, yo sé que a Ricardo le ha encantado la aparición de este muchacho en la liga española", declaró Oblitas para el programa Fútbol como Cancha.

Sobre la posibilidad que el exvolante del Espanyol se llamado a la bicolor para la fecha triple de setiembre de las Eliminatorias Qatar 2022, sostuvo: "No sé si Alessandro Burlamaqui va a ser llamado por Ricardo Gareca para estos partidos o para otros, pero seguramente lo va a tomar en cuenta en algún momento".

Burlamaqui ha jugado en la Selección Peruana a nivel Sub 17 y Sub 20. En las últimas semanas señaló que no dudaría aceptar una convocatoria del 'Tigre' Gareca.

el dato: Alessandro Burlamaqui, de padre brasileño y madre peruana, nació en Lima y se trasladó a España desde los 8 años.

Burlamaqui con sus compañero de Valencia. | Fuente: Valencia





