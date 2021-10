Santiago Ormeño en la Selección Peruana. | Fuente: EFE

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dio a conocer este viernes la lista de convocados para los duelos ante Bolivia y Venezuela que se llevarán a cabo en la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

El 'Tigre' Gareca convocó a solo tres delanteros para los próximos enfrentamientos: Gianluca Lapadula, Jefferson Farfán y Álex Valera, así una de las ausencias para este llamado es Santiago Ormeño que milita en el León de México.

"Santiago en esta lista no está, pero posiblemente se pueda dar. Se le está dando una no continuidad de mucho tiempo. La participación en su equipo es poca, sumado eso a los inconvenientes de delanteros de la Selección, queremos darle participación a los que mayormente tienen continuidad", señaló Gareca sobre su razón de la no convocatoria del exjugador del Puebla.

"Lapadula está teniendo continuidad, Valera ha tenido continuidad. Cargarnos de muchachos que no tengan tanta continuidad... porque aún entrando Jefferson tiene más continuidad que Ormeño en su equipo. No significa que no lo tengamos en cuenta. Significa que lo hemos resuelto para este partido con Bolivia. Lo que deseamos es que Santiago pueda empezar a jugar, que sea más tomado en cuenta en su equipo", agregó.

Perú en las Eliminatorias

La Selección Peuana enfrentará a Bolivia el 11 de noviembre en el Estadio Nacional y cinco días después jugará de visitante ante Venezuela el 11 y 16 de noviembre en los últimos partidos de las Eliminatorias en 2021.





