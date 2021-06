Ricardo Gareca: "Felicito a los muchachos por la gran reacción que tuvieron, no es fácil con 2-0 abajo" | Fuente: FPF

Este miércoles la Selección Peruana empató 2-2 ante Ecuador y se quedó con chances de pasar a los cuartos de final de la Copa América 2021. Tras el encuentro, Ricardo Gareca, entrenador de la 'blanquirroja', habló de este valioso punto obtenido con goles de Gianluca Lapadula y André Carrillo.

"En el primer tiempo fuimos superados, luego hubo una gran reacción de los muchachos, nos acomodamos mejor en el partido y pudimos empatar un partido muy difícil, muy duro. El rival mantiene una intensidad importante, muy difícil", indicó Gareca en conferencia de prensa.



En tanto al trámite, agregó: "Creo que hubo dos tiempos para cada uno, pudimos haberlo perdido o ganado, ambas selecciones buscaron el partido. Afortunadamente, los muchachos reaccionaron y lograron un empate que nos deja con posibilidades en la última fecha".

Asimismo, fue consultado sobre la situación de dos delanteros: "Gianluca Lapadula está bien, estuvo con alguna molestia en estos días por el trajín de los partidos, pero soportó bien. Santiago (Ormeño) está tratando de ponerse de la mejor manera, está integrándose de a poco al grupo y se le está dando minutos para que se vaya adaptando. Están bien".

Por otro lado, resaltó y elogió la actitud del equipo en el segundo tiempo: "A veces ellos tienen control o nosotros, los muchachos dieron todo dentro del campo, pero el rival ejerció una gran presión y tuvieron sus chances. Nos acomodamos y hay que felicitarlos por la reacción, no es fácil estando 2-0 abajo".

Posible pase a cuartos de final:

"Todavía no me han confirmado la clasificación, por el momento no estamos clasificados, tenemos que mentalizarnos para el próximo partido. Lo nuestro es superarnos siempre", indicó Gareca. En tanto al próximo rival, sostuvo: "Venezuela es una selección que ha tenido algunos inconvenientes y está sobrellevando bien la competencia, es una selección que entrega todo así que sabemos que va a ser un rival duro".

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra.