Ricardo Gareca, entrenador de Perú. | Fuente: Selección Peruana

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dio vuelta a la página sobre el polémico arbitraje del chileno Julio Bascuñán en la derrota de la bicolor ante Brasil. Ahora se encuentra enfocado para los duelos ante Chile y Argentina.

"Yo no le temo a los arbitrajes. Somos un comando técnico focalizado en el juego y en el rival que nos toca enfrentar. Dejamos que los árbitros arbitren tranquilos. Sabemos que está el márgen de error. Lo que me interesa es que, en este tratar de que las cosas estén claras, en esa iniciativa del control de imagen (VAR), demora de juego y demora de decisiones que se producen, sea lo más acertado posible", señaló Gareca en conferencia de prensa.

"Es importante que se despejen todas las dudas para todos (espectadores, cuerpo técnico y jugadores)", agregó.

El 'Tigre' Gareca apuntó que la Selección Peruana debe mejorar su nivel para obtener buenos resultados en la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Tenemos que mejorar en todo aspecto. Si hay algo que puntualizar a lo que debemos prestar atencion es que no debemos recibir la cantidad de goles que recibimos en dos partidos. Vamos a tratar de qu eesas cosas no ocurran. El equipo también hizo cuatro goles en dos partidos, que no es un dato menor", culminó.

Gareca anunció la lista de convocados de Perú con las novedades de Gianluca Lapadula (Benevento), Jean Pierre Rhyner (Cartagena, España) y Renato Solís (Sporting Cristal).