Claudio Pizarro y Ricardo Gareca. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, valoró la opinión de Claudio Pizarro, quien semanas atrás mostró su preocupación por los jugadores de la bicolor que no se han consolidado en un club de Europa tras el Mundial Rusia 2018.



"Es respetada y valorada, pero lógicamente cada uno tiene su opinión", fue lo primero que dijo Gareca, que este viernes dio la lista de convocados para el primer entrenamiento de la Selección Peruana en el 2020.



"Creemos lo que él manifiesta respecto a algunas ligas que nos hubiera gustado que estén los muchachos... De todas maneras lo vemos como ligas competitivas", agregó.



"Si bien no es la esperada, pero hay gran cantidad de jugadores en el extranjero. Por supuesto que esperábamos que salgan más, pero creemos que en las ligas que están son competitivas y que eso nos va a permitir a nosotros seguir con posibilidades. Sabemos que será difícil estar de nuevo en un Mundial", puntualizó.

Pizarro, en entrevista con la FIFA, dijo que Perú no tendrá chances de clasificar directamente a Qatar 2022. “La selección peruana ha crecido mucho en los últimos años, pero hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, yo esperaba que varios de los que hicieron una gran eliminatoria y un buen Mundial, evolucionaran a equipos importantes de Europa, y no pasó”, indicó.