Jean Pierre Rhyner quedó habilitado para jugar por la Selección Peruana | Fuente: Instagram

Jean Pierre Rhyner recibió la habilitación de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA para que pueda ser convocado a la Selección Peruana, con lo que ahora dependerá de Ricardo Gareca contar con el defensor de 24 años.

Al respecto, el gerente de Selecciones, Antonio García Pye, conversó con ‘Encendidos’ de RPP Noticias para dar detalles de la noticia que ha recibido el estratega de la bicolor.

“(Gareca) no se pone ansioso nunca cuando hay un jugador que no está en posibilidades de ser convocado. Es práctico. Cuando él mostró el interés, se le dijo que todavía tenía que haber un procedimiento para considerarlo dentro de los convocables y eso lo dejó a cargo nuestro. Sencillamente no lo estaba considerando. Ahora que ya tiene la información que es apto, imagino que está en su radar. Además, está la información que los scouting manejan y tiene los detalles de partidos y minutos jugados, que con el software actual es más fácil de conseguir", dijo.

Asimismo, García Pye mencionó que el comando técnico ya contactó con el entorno del futbolista, hecho que se dio mediante Sergio Santín, asistente técnico de Gareca.

"Sé que el profesor Santín estuvo hace poco conversando con su entrenador y preparador físico de Cádiz FC, así que ya hay un contacto con su entorno y cuando lo consideren oportuno conversarán con él. Esta es una posibilidad más para el profesor Gareca", añadió.

Jean Pierre Rhyner fue convocado a la Selección Peruana Sub20 por Víctor Rivera en 2014, pero no llegó a ser parte de la lista oficial del Sudamericano. Por parte de Suiza, su país de nacimiento, participó del Europeo Sub21 en 2019, donde actuó en tres cotejos oficiales.