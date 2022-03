Ricardo Gareca señaló que aún puede convocar a Guerrero y Farfán a la Selección Peruana | Fuente: AFP

Los elegidos para el momento crucial. Ricardo Gareca dio a conocer este viernes la lista de convocados de la Selección Peruana para los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 contra Uruguay y Paraguay, donde el técnico escogió a 29 futbolistas.

Son tres delanteros: Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño. Nuevamente quedaron fuera de la consideración Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, los goleadores históricos de la Selección Peruana, no obstante, Ricardo Gareca no descartó poder citarlos de última hora.

"Están en etapa de recuperación. En caso de necesitarlos, seguiremos de cerca su recuperación. Son jugadores del medio local (Farfán), podemos convocar si lo creemos oportuno. Seguiremos su recuperación, su estado de forma, si hacen algún partido de práctica. Estamos siguiendo muy de cerca su evolución. No queremos meternos en un tema que los pueda perjudicar. Hasta que no tenga orden directa de parte médica, física, no nos metemos en ese aspecto, no queremos apurar absolutamente nada", explicó el ‘Tigre’ respecto a su decisión de no tomarlos en cuenta.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán fuera de la convocatoria

Paolo Guerrero continúa sin equipo desde que se desligó de Inter de Porto Alegre en el 2021. El objetivo del ‘Depredador’ está en completar al 100% su recuperación. Entre las ofertas que se deslizaron entorno a él, resalta el interés de Alianza Lima por su fichaje, la que no se resolvió aún.

Jefferson Farfán, por su parte, continúa perteneciendo a Alianza Lima, pero el atacante todavía no debutó en la temporada al sentir molestias también en la rodilla. Trabaja en su recuperación en la Videna, pero Ricardo Gareca puntualizó que aún no se aprobó su retorno a la actividad.

“Farfán no está en la convocatoria porque no me lo han autorizado. Yo pregunto a la parte médica. Tiene que estar en las mejores condiciones para poder convocarlo. De parte de Jefferson, no he recibido esa autorización, por eso no está en la lista", indicó.





