Ricardo Gareca sobre Christian Cueva: "Confiamos en él por su productividad" | Fuente: FPF

Una de las mejores noticias para la Selección Peruana fue la continuidad que tomó Christian Cueva desde que fue fichado por el club árabe Al-Fateh, donde lleva sumando minutos, asistencias y goles.

Por su parte, Ricardo Gareca, entrenador de la 'blanquirroja', fue consultado sobre el volante peruano y la consideración que le tiene para la siguiente fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y para la Copa América.

"No conozco al técnico de Christian Cueva. mejor dicho, no he hablado con él. Pero sé que Christian es de esos jugadores que necesitan tener contención y apoyo para máximo rendimiento", indicó Gareca en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a lo que aporta el futbolista a la 'blanquirroja', el entrenador argentino agregó: "Lo que nos hace confiar en él es la productividad que ha tenido en la Selección Peruana".

Asimismo, precisó que, si bien muchos jugadores no pasaban por sus mejores momentos, al momento de ser convocados podían rendir en la Selección: "La Selección Peruana confía en sus jugadores. Más allá de que el presente no sea el ideal de algunos, cuando están en la selección hemos logrado que se sientan cómodos y su producción aumenta. Confiamos plenamente en ellos".





