Alejandro Duarte podría meterse en la próxima lista de convocados de la Selección Peruana. El guardameta del Zacatepec de México recibió la visita del entrenador Ricardo Gareca y el preparador físico Néstor Bonillo en tierras aztecas, siendo el último jugador en tener una reunión con el comando técnico del combinado blanquirrojo.

Después de encontrarse con los volantes Yoshimar Yotún y Christian Cueva, Ricardo Gareca optó por continuar su gira por México con Alejandro Duarte. El portero de 25 años viene pasando por un buen momento en el Zacatepec, que se posiciona en el octavo lugar del Ascenso MX con seis unidades.

A pesar de que la actual posición de su equipo no es de las mejores, Alejandro Duarte fue protagonista hace no mucho por atajar un penal al último minuto que le dio la victoria al Zacatepec. Incluso, el golero nacido en Munich llegó hasta la final del Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX, pero no logró llevarse el título.

Alejandro Duarte ya ha sido convocado en una oportunidad anterior a la Selección Peruana, pero no llegó a disputar ningún partido. El portero peruano milita en el fútbol mexicano desde el 2018, cuando se incorporó a los Lobos BUAP proveniente de la San Martín.