Este domingo la Selección Peruana se medirá ante Colombia por la Copa América 2021 y, previo al duelo, Ricardo Gareca, entrenador de la 'blanquirroja', se refirió a este importante partido luego de haber caído por 4-0 ante Brasil en el debut.

"El estado de ánimo, en general, cuando uno pierde un debut lógicamente no es el mejor, no es lo que estábamos buscando pero no queda mucho tiempo. Ya mañana tenemos que jugar, entonces es dejar atrás eso lo más rápido posible. Creo que encaminarnos es el desafío y estamos totalmente mentalizados para mañana", indicó Gareca en conferencia de prensa.



En tanto a al derrota, agregó: "Brasil es de las mejores selecciones y Perú estuvo en el partido hasta los 84 minutos del segundo tiempo. Luego de eso más el tiempo adicional fueron donde recibidos dos goles más. El partido fue bastante parejo y se terminó desluciendo. Lógicamente en ese contexto no tenemos nada que decir, ganó merecidamente, es una seleccion dificill de enfrentar".



Por otro lado, habló de las características del cuadro nacional :"Estamos convencidos de que Perú debe respetar su esencia futbolística, estratégicamente uno puede modificar unas cosas de funcionamiento, consideramos importante afianzar funcionamiento. Lo que tenemos en la cabeza es que será un partido duro, pero estamos bien mentalizados".

En tanto a su siguiente rival, sostuvo: "Colombia es una seleccion dificil de enfrentar, nos ha tocado partidos definitorios como una entrada a un Mundial, sabemos que son partidos difíciles contra ellos más allá del momento".

Por último Ricardo Gareca se mostró con buenas expectativas para el cuadro blanquirrojo: "Resalto que en un partido difícil como ante Brasil pudimos mantenernos once en capo de juego, hubo cosas positivas. A pesar del 4-0 no tengo reproches al equipo, lo veo con posibilidades de seguir superándose y mejorando".

