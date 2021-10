Sergio Peña participó en los dos goles del triunfo de Perú ante Chile por las Eliminatorias | Fuente: EFE | Fotógrafo: Daniel Apuy POOL

Con un camino irregular en las Eliminatorias, la Copa América apareció otra vez como la burbuja de abstracción para detectar respuestas al rendimiento que no convencía a Ricardo Gareca. Tras 7 partidos en Brasil, había algo claro: Sergio Peña no podía seguir siendo solo una alternativa al mediocampo.

En setiembre no estaba a plenitud y tras ingresar solo 20 minutos frente a Uruguay una lesión lo dejó fuera del resto de la fecha triple. Sergio volvió, ya apto al 100% para estrenarse como titular ante la gente en las Eliminatorias y jugó para aparecer en la fotografía final.

Las últimas presentaciones de Chile mostraron a una volante frágil, lejana a aquella que hasta unos años se consideraba la mejor del continente. Lasarte no reparó en protegerse dejando a Pulgar y Aránguiz prácticamente expuestos en la zona de mayor influencia del partido cuando no tenían el balón. Con la posesión, ‘La Roja’ lastimaba por los desmarques y velocidad en espacio corto de Alexis Sánchez, pero sin ella el del Inter no apoyaba a las referencias.

Alexis Sánchez supera la espalda del medio de Perú. Callens salta a la marca y Ramos deja en off side a Brereton. | Fuente: Composición

El comienzo tuvo a Chile moviendo el balón para lograr desacomodar a un Perú que no reparó en las vigilancias personales. Marcas zonales para priorizar el espacio antes que el jugador, pero estas fluctuaciones encontraron más a Pedro Aquino ante Sánchez, un duelo que supo acabarlo con superioridad el jugador del América y que contó con el respaldo de todo el sector central defensivo cuando se vio rebasado.

Ricardo Gareca ordenó el sistema 1-4-1-4-1 que empleó en la Copa, que con el esférico también potenció la generación por bajo cuando se recostó por la izquierda, con la reincorporación de Trauco al esquema titular.

La composición de este último punto más la virtud de Sergio Peña para estar en ubicación favorable en ataque, lograron desequilibrar un partido en el que la Selección Peruana encontró los goles para justificar su dominio.

Sergio Peña, partícipe de los dos goles de Perú ante Chile





Mejor llegar que estar. En el primer gol, Sergio Peña sin ser referido por Pulgar y fuera del área donde Chile era superior en número, mas no en acción. Las alternancias de Peña y Yoshimar Yotún para aproximarse a los últimos metros fueron vitales para que al rival le cueste la detección.

Sergio Peña sin oposición en la frontal del área. Pulgar no realiza oposición. | Fuente: Composición

Para el 2-0, presión alta de Callens para evitar la transición ofensiva y elaboración en espacio reducido por izquierda, con balón el punto alto siempre de Perú. Acumulación en un sector y carril central completamente despejado para Peña, lejos de ser vigilado por Sánchez.

El 2-0 de Perú. Sergio Peña ocupa el espacio despejado y Alexis no realiza el seguimiento. | Fuente: Composición

De Sergio añadir la capacidad para filtrar pases y romper líneas de presión del rival, punto favorable a la propuesta de Gareca que encuentra una opción más a este recurso que habitualmente otorgan Yotún y Cueva.





NUESTROS PODCASTS

La vacunación contra la Covid-19 avanza a nivel mundial. El Perú no se ha quedado atrás, pese a que el avance podría acelerarse si más personas aceptaran recibir ambas dosis.