Sergio Peña respondió a los hinchas que le dicen 'pecho frío': "Si meto un gol lo va a gritar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sergio Peña se encuentra en Lima tras acabar su campaña con el PAOK de la Superliga de Grecia. El volante de 29 años aún no define su futuro tras incorporarse a los entrenamientos de la Selección Peruana, en la Videna, de cara al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

En una entrevista, Peña rompió su silencio ante las críticas y dejó un fuerte mensaje a los hinchas que no aprueban sus actuaciones con la bicolor, que se alista para los enfrentamientos contra Colombia y Ecuador.

"Me da igual", señaló Peña, que contó que una experiencia con un hincha que lo criticó y que incluso lo llamó "pecho frío", pero luego lo llenó de elogios por un buen rendimiento con el combinado peruano.

“A mí me grita ‘eres pecho frío’ un tipo que está en la tribuna sentado yendo a ver cómo jugamos, y si hago un gol lo va a celebrar, lo va a gritar y me va a escribir en Instagram 'eres el mejor'", agregó al programa 'Al volante' de YouTube.

"He leído que me han dicho de todo, que eres un pecho frío. Y he jugado un buen partido, he hecho un gol con la selección y he sido el mejor en el campo en un partido y el mismo tipo me ha escrito para decirme eres un crack y eres el mejor del mundo", finalizó.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias: