Sergio Peña | Fuente: FPF

Este lunes 13 de junio, la Selección Peruana tendrá un encuentro decisivo ante el ganador entre Emiratos Árabes y Australia para poder lograr un cupo en el Mundial Qatar 2022. Por su parte, Sergio Peña, volante del cuadro blanquirrojo, se refirió a este importante encuentro.

"Me siento muy bien, vengo jugando en mi equipo, estoy con ritmo, vengo jugando con la Selección también, se hizo una práctica de fútbol, me sentí bien. Jugué con Pedro (Aquino) y 'Yoshi' (Yotún) en el mediocampo fue muy intenso y nos estamos preparando bien para el partido. Tuve la lesión en la pantorrilla, donde me apuré por regresar rápido, pero ya quedó atrás, ahora no me molesta y me siento muy bien", indicó Peña en conferencia de prensa.

Asimismo, el volante de la 'blanquirroja' agregó: "Estoy en una buena etapa, estoy en un gran club, donde logré el título dos veces, he jugado con la Selección varios partidos, se hace un poco larga la concentración, pero la pasamos muy bien en el grupo, por lo que las cosas no son difíciles, sabemos que tenemos un partido importante y lo asumimos como tal".

En tanto a la actualidad de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Peña indicó: "Sabemos que Paolo (Guerrero) está pasando por una situación difícil, sabemos que está recuperado y le falta ritmo futbolístico. Nosotros consideramos que Paolo (Guerrero) y Jefferson (Farfán) siguen siendo líderes de la Selección, por ahora no están, pero siempre se mantienen cerca ya que han sido parte del equipo por muchos años, consideramos que siguen siendo nuestros capitanes y el día que se encuentren al 100% podrán volver".

Por último, sobre la importancia del repechaje, Peña sostuvo: "Es el partido más importante de mi carrera, es diferente a las Clasificatorias pasadas, ya que he tenido más minutos, es un sueño por cumplir y espero lograrlo".