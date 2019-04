Juan José Oré fue entrenador de la Selección Peruana Sub 17 durante mucho tiempo. | Fuente: Prensa FPF

Juan José Oré es una voz autorizada para hablar de la Selección Peruana Sub 17. En diálogo con 'A Todo Gol' de RPP Noticias, el estratega de 64 años se refirió al duelo que tendrá el cuadro dirigido por Carlos Silvestri en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 frente a Uruguay y aseguró que el único resultado útil es la victoria.

"La primera etapa del Sudamericano Sub 17 fue muy buena, salimos primeros del grupo con buen puntaje e invictos. Sin embargo, este hexagonal final nos ha costado porque nos enfrentamos a equipos de la otra serie. Ahora, lo único que nos sirve es el triunfo ante Uruguay y ver cómo quedan los otros resultados. Será un partido difícil para la Selección Peruana pero ya ha enfrentado a Uruguay en amistosos", dijo.

Por otro lado, Juan José Oré se refirió al Plan Centenario encabezado por Daniel Ahmed y destacó la inversión que se está haciendo para poder elaborarlo. No obstante, lamentó que este gasto de dinero no se pudo haber hecho antes.

"Lo del Plan Centenario es bueno. Todos sabemos que la única manera de masificar el fútbol peruano y darle oportunidades a chicos de provincia es invirtiendo. Cuando no hay inversión, uno tiene las ideas pero no hacía nada. Lo que pasa es que escuchan a unos y a otros no, pero finalmente se hizo el plan. Sin embargo, antes también se traían futbolistas de provincias a Lima pero nadie decía nada", finalizó Juan José Oré.