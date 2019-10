Alejandro Hohberg llegó a Universitario a inicios de año proveniente de Alianza Lima. | Fuente: RPP/Twitter

Alejandro Hohberg fue llamado de emergencia a la Selección Peruana tras la lesión de Yoshimar Yotún para los amistosos contra Uruguay. A raíz de su buen momento con Universitario de Deportes, el atacante de 28 años podrá jugar su primer partido con la 'Blanquirroja' desde la Copa América Centenario en 2016.

Sin embargo, para Jean Ferrari, la convocatoria de Alejandro Hohberg a la Selección Peruana le parece extraño teniendo en cuenta que el jugador al que reemplaza es Yoshimar Yotún, un futbolista muy distinto a él. Así lo manifestó el gerente deportivo de Universitario de Deportes en una entrevista con 'Después de Todo'.

"Me sorprende que se lesione un volante de primera línea y busquen a un extremo. No voy a polemizar de lo que hace Ricardo Gareca, pero estamos hablando de características diferentes. Alejandro Hohberg no es un futbolista como Yoshimar Yotún, más allá de que se le haya convocado por su gran momento", dijo.

Después de jugar en el empate sin goles entre Universitario de Deportes y Sport Boys, Alejandro Hohberg partió a Buenos Aires para unirse a los entrenamientos de la Selección Peruana. El equipo de Ricardo Gareca enfrentará a Uruguay este viernes 11 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo.