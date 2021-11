Salomón Rondón no jugará ante Perú. | Fuente: Twitter Salomón Rondón

Salomón Rondón confirmó este lunes que debido a una lesión no podrá jugar con Venezuela la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias Qatar 2022. A través de sus redes sociales, el delantero de Everton explicó las razones de su ausencia en los partidos ante Ecuador y Perú.

"Es difícil expresar con palabras tanto sentimiento. Para mi, la selección no es un momento ni una oportunidad. Es mi lugar, mi bandera mi corazón", fue lo primero que dijo en su comunicado.

El atacante de la 'vinotinto' indicó que fue perjudicial no realizar una pretemporada a su llegada a Everton. "Mi llegada a Inglaterra a último momento, sin pretemporada, y una seguidila de partidos que me afectó más de la cuenta me colocan en esta situación".

Rondón dejó en claro que se recuperará al 100 por ciento para volver a vestir la camiseta de Venezuela.

"Quieor y deseo ponerme al cien por ciento físicamente para brindarme al máximo como siempre me conocieron. Y de esta manera, poder estar en breve, vistiendo los colores d ela vinotinto que tanto amo y que sin duda mis compañeros defenderán al máximo en estso dos partidos que nos tocan", culminó.

¿Cuándo juegan Perú vs. Venezuela?

Perú enfrentará de local ante Bolivia el 11 de noviembre y cinco días después visitará a Venezuela. La cita empezará a las 4 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Olímpico en Caracas.





