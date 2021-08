Wilder Cartagena: "Extrañamos mucho a la gente en el estadio, ojalá lo aprueben" | Fuente: FPF

Hace unos días, Wilder Cartagena arribó a Lima para unirse a los trabajos con la Selección Peruana y, por su parte, el volante peruano fue consultado sobre cómo lo toma esta convocatoria para la fecha triple de Eliminatorias.

"Yo siempre trabajo para estar en la Selección y por eso fui convocado, es una alegría tremenda. Creo que he sido un jugador paciente, he aprovechado las oportunidades que se me han presentado y el profesor se quedó contento con lo que hice en la Copa América. Hay que seguir demostrando y trabajando de la mejor manera para conseguir el objetivo", sostuvo Cartagena en diálogo con RPP Noticias.

Sobre las metas a corto y largo plazo, el jugador de Ittihad Kalba precisó: "El objetivo es ganar y tratar de sacar la máxima cantidad de puntos para estar en la pelea y clasificar al Mundial que es el objetivo principal".

Por otro lado, también fue consultado sobre la problemática de ligas europeas como la Serie A, Premier League y LaLiga en no liberar a los jugadores sudamericanos: "Todo jugador quiere venir a su selección, no me parece que te quiten esa posibilidad, esperemos que lleguen a un buen acuerdo y las selecciones puedan contar con sus jugadores. Es muy difícil para mis compañeros y otros jugadores tener que elegir en un momento así, ojalá se resuelva de la mejor manera".

Hinchada en los partidos de la Selección Peruana:

Por último, Wilder Cartagena se refirió a la posibilidad de que se permita el ingreso de cierta cantidad de hinchas en el Estadio Nacional para los encuentros ante Uruguay y Venezuela: "Es importante contar con el apoyo de la gente, extrañamos mucho a la gente en el estadio. Quedan algunos días, ojalá el gobierno apruebe la entrada de público y tenerlos con nosotros en estas fechas tan importantes".

