Sergio Markarián y los "problemas" de la Selección Peruana: "Tiene un plantel achicado y predecible"

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que se encuentra obligado a ganar para salir del fondo de la clasificación. Sobre el panorama de la ‘bicolor’ se pronunció Sergio Markarián, extécnico de Perú, quien apuntó al tema de la renovación de futbolistas como una de sus principales dificultades.

“Los problemas de Perú los conozco, tienen un problema de falta de formación y consolidación de los jóvenes para llegar a los niveles de la alta competencia. Nosotros creemos haber hecho un enorme trabajo en Perú, generamos los futbolistas que jugaron casi 10 años como titulares en la selección, la mayoría de los que participaron en el proceso anterior fueron formados en el trabajos que hicimos dentro de la Federación, no en sus clubes, en los microciclos semanales que programamos y eso permitió que Perú tuviera jugadores en condiciones con 25-30 partidos internacionales disputando las Eliminatorias y Copa América”, dijo en entrevista con ‘Sport 890’.

“Ese proceso se cortó, siguieron jugando los mismos hasta llegar a edades en la que ya no podían rendir y por eso van desapareciendo los Guerrero, Carrillo, Farfán, etc., que definitivamente no son fáciles de sustituir”, apuntó Sergio Markarián.

El cambio generacional en Perú

Markarián estuvo al mando del seleccionado para las Eliminatorias 2014, en las que no obtuvo la clasificación al ocupar el sétimo puesto. De aquel proceso continúan en la órbita del seleccionado jugadores como Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún, André Carrillo o Paolo Guerrero.

“No ha habido proceso de renovación y las consecuencias son estas, que Perú tiene un plantel achicado en jugadores que puede dar respuestas más o menos predecibles y eso tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son? Que faltan 4 futbolistas importantes y no se vislumbra quiénes puedan remplazarlos”, resaltó.

Jorge Fossati vs. Marcelo Bielsa

Sergio Markarián consideró que Jorge Fossati y Marcelo Bielsa son entrenadores “que juegan más o menos siempre igual. “Jorge Fossati en su propuesta, sistema y funcionamiento juega casi siempre igual, con la variante en su impronta de plantear duelos personales. La figura cambia en función de la posición que ocupan los rivales. Esto sucederá el viernes, que Uruguay ante dos delanteros de Perú va a jugar con tres centrales y difícilmente tenga a tres arriba, seguro lo hará con dos puntas. Saldrá un partido con dos equipos creando muchas situaciones de gol”, consideró el estratega uruguayo.