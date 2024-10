Sudamericano Sub 20 no se disputará en su totalidad en Arequipa: fase de grupos se jugará en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cambio de planes. El Sudamericano Sub 20 ya no se jugará en su totalidad en Arequipa. RPP Deportes pudo conocer que la primera etapa del campeonato se disputará en Lima y el hexagonal final se jugará al pie del Misti.

Además, se confirmó que los estadios que recibirán la primera etapa del certamen serán el Nacional, Alejandro Villanueva (Matute) y Monumental. Mientras que la UNSA y Melgar se utilizarán para el hexagonal final.

El Sudamericano Sub 20 se disputará en el 2025, entre 23 de enero y 16 de febrero. Los equipos participantes y los grupos aún no se confirman. Se espera que el sorteo se lleve a cabo en el mes de diciembre.

¿Cuáles son los objetivos para los torneos de menores?

José del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), indicó que el principal objetivo para los siguientes torneos de menores es competir y aceptó que somos una "selección chica".

“Esperamos poder competir mejor. Nosotros somos una selección chica dentro de Sudamérica. Si te pones a ver la presencia de los Mundiales de mayores y en Sub 20 y Sub 17, en Sub 20 no hay ninguna presencia. En la Sub 17 hay dos presencias, una por invitación y otra que clasificó con J.J. Oré", indicó en una entrevista para Ovación.

"El objetivo de este Sudamericano que viene en octubre y en enero es que mejoremos con respecto a lo que hemos hecho antes”, finalizó.