Valera tras críticas por su ausencia en el Perú-Brasil: “he jugado con dolores, pero no pude jugar en ese momento”

Álex Valera, delantero de Universitario de Deportes, respondió este sábado a los cuestionamientos de los que fue objeto luego de que fuera sacado por una lesión de la lista para el partido que Perú jugó ante Brasil de visita y en el cual cayó por 4-0.

Según explicó, durante el calentamiento reducido previo al encuentro en Brasilia se sintió en la cintura y pese a que el cuerpo médico de la Blanquirroja intentó mediante masajes e incluso una ampolla que pudiera disputar el encuentro, no logró recuperarse.

“Fue caminando, estábamos haciendo calentamiento reducido. Giré y sentí un tirón, no me pude parar. Ayúdame, le dije a Lucho. Me dio en la cintura y no me podía levantar. Le dije al doctor que me frotara y quise correr, pero no me daba. Me fui a hacer masajes para ver si me bajaba el dolor, me pusieron ampolla, me dieron cinco minutos, pero no podía. Tampoco de loco voy a hacer algo que perjudique a la Selección”, dijo.

“En mi club no he tenido ningún problema y me incomoda que quieran hacer creer que no soy profesional. Yo he jugado con dolores, sí, pero no pude jugar en ese momento”, añadió.

Molestia por cuestionamientos

Explicó también que en otros encuentros de la Selección ya había indicado al cuerpo técnico que no podría jugar, como ocurrió durante la Copa América, cuando no fue convocado por no sentirse bien, según precisó. No obstante, expresó su molestia por los cuestionamientos en los que se habría puesto en duda su profesionalidad.

“Somos futbolistas sí, pero también somos seres humanos. Hay periodistas que dicen cosas que no saben. Eso incomoda porque la gente consume lo que ve de título y no ve toda la información, eso está mal. Ahí mi incomodidad porque prácticamente están diciendo que no soy profesional”, manifestó.

Triunfo de Universitario

Universitario se impuso por 2-1 este sábado a ADT, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2024 de la Liga1 Te Apuesto.

El equipo crema recibió al cuadro tarmeño en el Estadio Monumental de Ate, donde, con goles de Alex Valera lograron una victoria que los mantiene como únicos líderes de la liga peruana de primera división.

Si bien Universitario ganó en esta ocasión, el equipo que dirige Fabián Bustos no mostró su mejor versión de juego. Los goles de la escuadra crema llegaron por medio con un doblete de Valera a los 29 y 53 minutos.