Se reencontraron. Este martes, Juan Manuel Vargas publicó una imagen junto a Claudio Pizarro a través de sus redes sociales que causó revuelo entre los seguidores de ambos ex jugadores de la Selección Peruana.

"Enjoy", escribió el 'Loco' Vargas a través de su cuenta de Instagram al publicar la selfie al lado del 'Bombardero de los Andes' en la que aparecen en Lima. Esto a propósito de la visita que hizo el ex delantero de Bayern Munich por fiestas de fin de año.

Como se recuerda, ambos jugadores fueron parte los '4 fantásticos' junto con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en la época que fueron dirigidos en el combinado nacional por Sergio Markarián y a lo largo de los años han reconfirmado una estrecha amistad.

De hecho, en una reciente entrevista, el 'Loco' Vargas aseguró que Pizarro debió ser parte de la nómina de convocados para disputar el Mundial de Rusia 2018: "No sé por qué Claudio no fue llamado más. No sé si por viejo, la verdad aún no entiendo. Tanto a Pizarro como a mí no nos llaman más cuando empezó la Copa América Centenario. Pero él debió estar en el Mundial de Rusia 2018, tranquilamente", sostuvo el ex Universitario de Deportes en el programa 'La fe del Cuto'.

