AUDIO VAR: Perú vs Venezuela

AVAR: Rebote, interfirió o no interfirió. Mírale ahí. Sanciona fuera de juego.

AVAR: Luis (Quiroz), espera. Luis, estamos chequeando.

VAR: Sigue.

VAR: Ya, ok. Está clarito. Que no reanude.

AVAR: Espera

VAR: El de blanco está en posición.

AVAR: Hay rebote, sigue, sigue...

VAR: El jugador hace un movimiento y genera un impacto.

AVAR: Sí, que genera un impacto al defensor.

VAR: Este jugador, número 14, hace un movimiento y le genera un impacto al defensor, yo estoy de acuerdo con esa decisión.

VAR: Para mí sí hace ese movimiento le causa un impacto.

AVAR: El jugador número 13, defensor, se detiene.

VAR: En el movimiento que hace el 14 al ir a buscar el balón.

VAR: Escúchame Byron. Tú dijiste que el jugador.

Asistente: El 14 viene a jugar.

VAR: Perfecto, ok. Y hace un movimiento que causa un impacto al delantero, ¿verdad?, al defensor ¿verdad?

Asistente: Por eso se detiene.

VAR: Estoy de acuerdo confirmo decisión de fuera de juego.