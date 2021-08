Cercado de Lima: taxi se pasó la luz roja y causó aparatoso accidente

Así quedó la furgoneta tras el violento impacto. | Fuente: RPP / Estefani Pineda

Un taxi color plomo se pasó la luz roja del semáforo y causó un aparatoso accidente de tránsito, en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Washington, en el Cercado de Lima.

El vehículo menor se estrelló violentamente con una furgoneta, que se despistó y volcó en medio de la pista.

El conductor de la furgoneta, que afortunadamente resultó solo con lesiones menores, denunció que el taxi no respetó la luz roja, provocando el accidente.

“Estaba pasando y el taxi se pasó el semáforo rojo y me impactó en la parte posterior. Supongo que ha venido a velocidad. Me impacta a la altura de la llanta posterior, me ha hecho girar”, relató.

Dificultades

El accidente ocurrió al promediar las 3:30 a.m., pero hasta el cierre de esta nota los bomberos no lograban remolcar la furgoneta volcada sobre el pavimento.

El pesado vehículo trasladaba a residuos sólidos del Hospital Rebagliati rumbo de Puente Piedra.

