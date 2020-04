Así quedó el poste tras el violento accidente de esta madrugada. | Fuente: RPP

Un camión que trasladaba pollos al mercado de San Genaro, en Chorrillos, se estrelló con un poste de telefonía de la calle Siete, dejando sin servicio de internet y cable a más de una decena de familias de esta urbanización.

A través del Rotafono, los vecinos afectados pidieron a las empresas de telefonía restablecer el servicio en la zona lo antes posible, ya que muchos no pueden ejercer el teletrabajo desde casa y los menores se han quedado sin clases virtuales.

Según contaron, el accidente ocurrió poco después de las 5:00 a.m., pero hasta pasadas las 10:00 a.m. aún no se ha restablecido el servicio y la maraña de cables seguía sobre la vereda y la pista de la mentada calle.

Los vecinos aseguraron que el conductor del camión que causó el accidente se dio a la fuga, por lo que piden a las autoridades una investigación de lo ocurrido.