Joven herido tras caerle el techo de un paradero de transporte | Fuente: RPP Noticias

Raúl Céspedez, un joven de 22 años, resultó herido luego de que le cayera la estructura de un paradero encima en la cuadra 14 de la avenida Defensores del Morro, en Chorrillos. Se trata de una pesada estructura de metal que se desprendió del suelo debido a unos trabajos de instalación de fibras ópticas de una empresa de telefonía.

El joven salió de su casa, como todas las mañanas, para dirigirse a su trabajo. Cuando se encontraba debajo del paradero, testigos cuentan que la estructura se desprendió de manera repentina del suelo y le cayó encima.

En ese momento tres personas se encontraban en el paradero esperando a un bus; sin embargo, solo dos pudieron evitar ser impactadas. Raúl Céspedez recibió el fuerte impacto y resultó fuertemente herido.

Hasta el lugar llegó la madre del joven, quien pidió que la empresa a cargo de los trabajos se haga responsable por los daños debido a que no cuenta con ningún tipo de seguro. Personal de los Bomberos lograron llevar al joven a una posta cercana.

"Cómo es posible que la empresa me haya dado la espalda y se haya ido. No le ha importado, me ha ignorado y a mi hijo lo ha dejado tirado. No me han dado ninguna explicación. Esto es un peligro porque la estructura está afuera", cuestionó la madre.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: