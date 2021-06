Surco: mototaxista sufrió grave accidente al engancharse del cuello con un cable de telefonía suelto

El mototaxista fue auxiliado por vecinos. | Fuente: Rotafono

Un mototaxista sufrió un grave accidente al engancharse del cuello con un cable de telefonía suelto. Esto ocurrió en la tercera cuadra del jirón Cerro Azul, en el distrito de Surco.

El conductor, identificado como David Piallo, contó que estaba circulando por la citada calle, cuando sintió el tirón del cable y cayó pesadamente sobre el pavimento.

El hombre sufrió lesiones en el cuello y en el cuerpo, producto de la caída.

“Es un peligro. Yo he pasado con mi moto y me he accidentado, porque el cable me ha jalado del cuello. Yo me he caído en la moto, me he golpeado”, comentó el mototaxista.

Pedido

A través del Rotafono, vecinos pidieron a la empresa encargada retirar los cables antes de que ocurra otro accidente.

Los residentes han colocado conos naranjas en señal de alerta y han tratado de mover los cables para evitar que otro conductor sufra un accidente.



