Accidentes Una mujer murió en un violento accidente de tránsito en la Panamericana Sur

El automóvil particular se empotró con la parte posterior del tráiler. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Una mujer murió en un trágico accidente de tránsito, ocurrido esta madrugada en la carretera Panamericana Sur, a la altura del Puente Vivanco, en la jurisdicción de Surco.

El automóvil en donde viajaba la víctima -no identificada- se estrelló violentamente con la parte posterior de un tráiler que estaba detenido en la autopista.

Carlos Saavedra, chofer del camión, aseguró a RPP que su vehículo sufrió problemas mecánicos, por lo que tuvo que detenerse. El hombre sostuvo que descendió del tráiler y colocó los conos de seguridad, tras lo cual se puso a hacer señas a los demás conductores, a la espera de que llegue el auxilio mecánico.

Sin embargo, según su versión, el automóvil siniestrado iba a gran velocidad y terminó empotrándose con la parte posterior del camión.

“Estuve detenido, lo he puesto ahí mis conos y yo mismo en el mismo carril estaba haciendo señas para que (los demás conductores) se vayan a otros carriles”, refirió.

“El señor (el conductor del automóvil particular) vi que no paraba y ya me iba alcanzar a mí. Me aparté y se empotró en la parte trasera. Ha ido a velocidad el señor, a unos 80 o 100 kilómetros (por hora). Tuve que esquivarlo, sino también mi choca”, añadió.



Accidente mortal

El conductor del automóvil fue identificado como Miguel Ángel Peña Santos (41), quien salvó de morir debido a que se activó la bolsa de aire del vehículo. El hombre sufrió heridas menores.

Lamentablemente, su acompañante no corrió la misma suerte. Según los rescatistas consultados por nuestra reportera, el airbag del lado de copiloto no se activó, debido a que la mujer no tenía puesto el cinturón de seguridad reglamentario.

Al cierre de esta nota, el tránsito vehicular en la zona está restringido, por lo que se recomienda a los conductores tomar las precauciones del caso, para evitar inconvenientes.