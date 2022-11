Amigos piden ayuda para retirar de la morgue el cadáver de una ciudadana cubana para darle sepultura

La señora Xiomara García no tiene familiares ni en Perú ni en Cuba. | Fuente: RPP

Los amigos de la ciudadana cubana Xiomara García, fallecida hace tres meses, hicieron un llamado a las autoridades para que les autoricen retirar el cuerpo de la morgue, a fin de darle cristiana sepultura.

A través de RPP Noticias, Violeta Flores, amiga de la extranjera, contó que Xiomara García falleció en agosto pasado, en su casa, en el jirón Azángaro, en el Centro de Lima.

La ciudadana cubana, quien radicó en el Perú por sesenta años, no tiene familiares, por lo que su cuerpo fue trasladado a la morgue. Desde aquel día, sus amigos han iniciado gestiones para poder retirar el cadáver.

Postura fiscal

Según Violeta Flores, el fiscal a cargo del caso se ha negado a entrega el cuerpo debido a que no hay una relación de parentesco; por lo que ha solicitado pruebas del vínculo amical.

“El cuerpo no nos quiere entregar el fiscal. Desde el comienzo dijo que no me entregaba porque no era familiar directa. He presentado evidencia (de la relación de amistad), firmas de vecinos, fotos y aun el fiscal me dijo que va a entrar en investigación”, comentó.

“En eso ya pasó tres meses y el fiscal sigue diciendo que no entrega el cadáver, porque no soy familia directa; pero sí ha dispuesto que sus cosas materiales les ha dado a la Beneficencia Pública y el cadáver sigue tirado en la morgue”, añadió.

Violeta Flores aseguró que el párroco de la Iglesia San Pedro, donde solía acudir la extranjera, ha accedido acoger las cenizas de Xiomara García. Pero para esto los amigos de la ciudadana cubana necesitan la autorización para retirar el cuerpo de la morgue.



