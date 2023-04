Ate: atacan a balazos vivienda de dirigente vecinal y piden garantías para él y su familia

Desconocidos realizaron más de diez disparos en la vivienda. | Fuente: RPP

El dirigente vecinal Licerio Fernández y su familia temen por sus vidas, luego de que unos desconocidos realizaran disparos contra su vivienda, ubicada en la zona de Huaycán, en el distrito limeño de Ate Vitarte. El atentado ocurrió al promediar la 01:00 a.m. del sábado 22 de abril.

Un grupo de desconocidos, a bordo de motocicletas, aprovechó que la familia dormía a esa hora y abrió fuego contra la residencia. Son doce casquillos de bala los que resumen el mensaje que quisieron dejar los atacantes.

Las balas rompieron las ventanas de la cocina y las habitaciones, además de provocar daños en la estructura de la cochera.

En declaraciones a RPP Noticias, Fernández atribuyó el ataque a unos “usurpadores” a raíz de un problema por la posesión de terrenos en la zona de Huaycán.

Asimismo, reveló que, pese a que he pedido garantías para él y sus familiares a la Policía Nacional y a la Oficina de Seguridad Ciudadana de Ate, aún no percibe la presencia de las autoridades.

“El día en que pasó el atentado, [la Policía] no envió ni una ronda. Me dijeron que iban a rondar cada dos o tres horas, igual el serenazgo […]. No tengo ese apoyo hasta esta hora”, lamentó.

Es por esa razón que Licerio pide nuevamente a las autoridades que patrullen por su zona, a fin de evitar que se repita un ataque similar al del último sábado.