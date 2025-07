Delincuentes realizan forado para robar celulares que se vendían en el supermercado Plaza Vea de Ate

Reflexiones del evangelio

Lunes 14 de julio | (San Francisco Solano) - "El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí"

EP 1030 • 12:04