¡Atención! Hoy y mañana habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

La empresa Enel informó que este lunes y martes, 19 y 20 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 19 de septiembre

VENTANILLA 08:30 – 17:30

URB. EX ZONA COMERCIAL AV. LA PLAYA MZ C, C10, URB. SATELITE AV. LAS DALIAS CDRA 1 MZ 3, 4, V, V4, AV. LOS GERANIOS MZ 6, CALLE 1 CDRA 2, MZ 3, 4, 5, 6, V3, V4, V6, CALLE 2 MZ 4, V, CALLE 3 CDRA 3, MZ 17, 5, 6, V17, V6, CALLE 7 MZ C, C9, CALLE LOS CACTUS MZ 3, V3, CALLE LOS EUCALIPTOS MZ 3, 4, 5, V, V3, V4, V5, CDRA 1, CALLE LOS FICUS CDRA 1, MZ 5, 6, V, PASAJE LAS PALOMAS MZ K9.

COMAS 10:00 – 16:00

ASOC. LOS GRAMADALES AV. BUENOS AIRES CDRAS 1, 15, 18, 21, MZ C, D, E, ASOC. MICAELA BASTIDAS AV. BUENOS AIRES MZ D, E, F, CALLE LIMA CDRAS 20, 34, MZ D, F, CALLE LOS PINOS MZ D, D3, D4, CALLE LOS SAUCES CDRAS 1, 2, MZ D, D3, PASAJE SAN JUAN MZ F.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 16:00

AGRUPACION VILLA LA FLORIDA CALLE 1 MZ A, B, C, C3, D, E, F, I, CALLE 2 MZ A, C, CALLE 7 MZ G, J, K, L, CALLE S/N MZ A, B, C, D, E, A.H. NUEVO PARAISO CALLE S/BN MZ B, A.H. SEÑOR DE LUREN CALLE S/N MZ G, I, J.

MAGDALENA 10:00 – 11:00

URB. ORRANTIA DEL MAR AV. JAVIER PRADO OESTE CDRA 24.

MAGDALENA 10:00 – 16:00

URB. SAN FELIPE AV. JAVIER PRADO OESTE CDRA 7.

Martes 20 de septiembre

BREÑA 08:00 – 18:00

URB. CHACRA COLORADA AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRAS 4, 10, 11, JR. CARHUAZ CDRAS 5, 6, 7, JR. JORGE CHAVEZ CDRA 3, JR. LORETO CDRAS 3, 4, 6, JR. MORONA CDRA 6, JR. PARIACOTO CDRAS 4, 5, JR. YURUA CDRAS 4, 5, PASAJE YAVARI CDRAS 3, 5.

PUENTE PIEDRA 08:00 – 17:30

ASOC. LOS MANANTIALES DE PUENTE PIEDRA AV. LAS TORRES MZ B, Z, CALLE C MZ B, C, D, ASOC. LOS HUERTOS DE PUENTE PIEDRA CALLE 1 MZ B, C, E, CALLE 2 MZ A, C, CALLE 3 MZ B, CALLE A MZ A, B, C, D, L, CALLE LOS GERANIOS MZ A, C, D, F, CALLE S/N MZ B, C, ASOC. VILLA MARGARITA MZ B, C, D, F, L, CALLE LAS MARGARITAS MZ E, ASOC. 13 DE MAYO CALLE S/N MZ A.

EL AGUSTINO 9:00 – 17:00

P.J. ANCIETA ALTA AV. LOS CLAVELES CDRA 3, MZ P4, B, P, Q, U, U2, AV. PLACIDO JIMENEZ MZ H4, K, L, CALLE BUGANVILIAS MZ I, J, N, O, CALLE LAS AMAPOLAS MZ P, P2, P3, CALLE LAS HORTENCIAS CDRA 2, MZ P, CALLE LOPA DEORD CDRA 24, MZ P, I, O, P3, CALLE LOS ABEDULES CDRA 1 MZ L, M,CALLE LOS JUNCOS MA A, M, N, CALLE LOS LIRIOS MZ P, CALLE LOS MANGLARES MZ P, P4, CALLE LOS NARCISOS MZ H4, I, J, K, CALLE LOURDES CDRA 3, URB. EL AGUSTINO CALLE CHAVIN CDRAS 11, 25, MZ D, E, CALLE ILUSION MZ K, L, M, N, JR. CHIQUIAN CDRAS 3, 25, 26, 27, MZ 36, 41, B, C, JR. ESPERANZA OSORES CDRAS 2, 13, MZ B, F, J, JR. LAS LILAS MZ B, L, M, N, O, P, Q, Q1, Q2, JR. LOS CARTUCHOS MZ J,PASAJE ANTONIO BAZO CDRAS 2, 27, PASAJE BELEN CDRA 13, PASAJE N CDRAS, 11, 25, 26, MZ E, F, PASAJE SANTA VICTORIA CDRA 12, MZ J, O.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 16:00

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA AV. LA VICTORIA CDRAS 5, 6, CALLE JOSE GALVEZ CDRAS 3, 4, MZ 34, CALLE S/N MZ A, B, E, Y, JR. RICARDO PALMA SORIANO CDRAS 3, 4, 5, 6, 7, MZ 35, 38, 39, JR. MARISCAL RAMON CASTILLA CDRAS 2, 3, MZ 39, 50, A, JR. SUCRE CDRA 3, MZ 33, PASAJE 1 MZ A, B, C, D, PASAJE RICARDO PALMA MZ B11.

HUAURA 09:00 - 13:00

CALLE BUENOS AIRES CUADRA 1 Y 2; CALLE MANCO CAPAC CUADRA 1 A 3; JR. HUACHO, JR. LOS JARDINES, JR. CHANCAY, PASAJE INDUSTRIAL; AV. INDUSTRIAL CUADRA 2 A 5; CALLE JORGE CHAVEZ CUADRA 1 HASTA EL N° 148; UBICADOS EN EL DISTRITO DE CALETA DE CARQUÍN.









