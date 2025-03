Bomberos advierten que saldrán de zona del incendio de Barrios Altos si no llegan equipos especializados en demolición

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los bomberos que desde hace seis días combaten el incendio en Barrios Altos, en el Cercado de Lima, abandonarán la zona del siniestro mañana, lunes, a las 6:00 p.m., si no llegan equipos especializados en demolición de estructuras, advirtió el comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, el brigadier Alfonso Panizo.



En declaraciones a RPP, indicó que la situación estructural de los edificios afectados por el incendio impide acceder al núcleo del siniestro y pone en riesgo a las brigadas de bomberos.

El incendio, que afecta tres edificios colapsados en el jirón Junín, presenta un desafío técnico sin precedentes para los bomberos. Según Panizo, las estructuras de nueve pisos han caído como “castillo de naipes”, dejando mercadería y escombros que impiden el acceso a los focos de fuego.

“No es labor nuestra remover escombros ni demoler edificios a medio caer. Necesitamos expertos en demoliciones con maquinaria pesada”, afirmó el comandante.

El brigadier explicó que, aunque han logrado ingresar por un edificio contiguo en mejor estado, las paredes inestables y el colapso parcial de las construcciones dificultan las operaciones.

“Si hubiéramos podido llegar al núcleo, nos habríamos ido el miércoles”, señaló, subrayando que la emergencia lleva más de una semana sin resolución.

Ultimátum de los bomberos

Panizo destacó que los bomberos han trabajado "sin parar, 24/7", pero indicó que ahora han establecido un plazo final.

"Por orden del vicecomandante general, hemos coordinado con él un último periodo operacional, de 6 de la mañana de lunes a 6 de la tarde del lunes. Mañana lunes, 6 de la tarde, nos vamos. Esté como esté. No podemos seguir arriesgando a la gente y, sobre todo, sin participación de alguien que resuelva el problema. Nos han dejado, nos han dejado así, 'ok, vean qué hacen'. No, pues, eso es un abuso", lamentó.

De las declaraciones del brigadier se desprende que ultimátum responde a la falta de intervención de especialistas en demolición y a la ausencia de los propietarios de los inmuebles afectados.

Panizo señaló que normalmente, la responsabilidad de contratar equipos de demolición recae en los dueños de las propiedades. Sin embargo, informó que los propietarios de los edificios en Barrios Altos “no existen, no están, no se han presentado”.

El comandante dijo que esta ausencia ha dejado la emergencia en un limbo, ya que el municipio, aunque dispuesto, no cuenta con la capacidad técnica para demoler estructuras de esta magnitud. El Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lima han aportado cargadores frontales para remover escombros superficiales, pero esto no basta, observó.

“Necesitamos una empresa privada, la División de Ingeniería del Ejército o Defensa Civil con capacidad técnica”, indicó el brigadier, criticando la falta de un sistema efectivo en una ciudad sísmica como Lima.

Panizo aprovechó para cuestionar la preparación del país ante desastres. “Somos una ciudad de 11.5 millones de habitantes, en una zona sísmica y con riesgo de tsunamis. Deberíamos haber resuelto esto en cinco minutos, pero llevamos una semana y nadie se hace cargo”, lamentó.