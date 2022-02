Cerca de 36 carpas se han ubicado al exterior del nosocomio. | Fuente: RPP Noticias

En fila, buscando agua desde muy temprano y soportando el frío de la madrugada, padres de familia acampan en los exteriores del Hospital del Niño, Breña, esperando a que sus hijos puedan ser atendidos.

RPP Noticias llegó hasta jirón Restauración y constató que son cerca de 36 carpas las que se han instalado. Muchos padres de familia han viajado desde distintas provincias del país y han conseguido estas instalaciones ya que no tienen los recursos para pagar un hospedaje.

Tal es el caso de Victoria Tinado. Ella, junto a su hijo de 15 años, es la segunda vez que viene desde Paita para que el menor pueda ser atendido. Según cuenta, ha tenido que dejar a sus otros hijos en su localidad para poder quedarse.

"He vendido caramelos y una señora aquí me ayuda diciéndome que cuide carros. Yo no tengo trabajo y tampoco puedo trabajar porque tengo a mi niño aquí", narra.

Tinado expresa que lo que más necesitan en estos momentos es agua. Con eso, más allá de consumirlo, les ayuda con la limpieza y el aseo de los menores.

Ella espera que para la próxima semana su hijo pueda ser operado y así poder regresarse cuanto antes a Paita, puesto que el dinero que recolectó no le alcanza.

Una historia que se repite

Desde inicios de la pandemia, familiares viajan hasta Lima para que sus hijos puedan ser atendidos y culminen los tratamientos que tenían pendientes.

Muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos para poder hospedarse, por lo que consiguen una carpa y se instalan en los exteriores del nosocomio.

Estas personas hicieron un llamado de ayuda, ya que viven de la caridad de los vecinos, que les comparten agua y alimentos. También pidieron un trabajo, a fin de tener ingresos para comprar alimentos y medicamentos para sus parientes internados.

