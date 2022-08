Campeona nacional de tenis sobre silla de ruedas realiza rifa para participar en torneo internacional

María de Lourdes Castillo | Fuente: RPP

María de Lourdes Castillo, campeona nacional de tenis sobre silla de ruedas y la número 76 del mundo, organiza una rifa para participar en el torneo de Quito Open, en Ecuador en septiembre de este año.

"Es una rifa pro fondos para irme a competir a nivel internacional en el Quito Open, válido al ránking internacional, para ir sumando puntos para la clasificación para los Parapanamericanos Santiago 2023", dijo a RPP Noticias.

La tenista afirmó que la rifa, con un costo de 10 soles, se realizará el sábado 20 de agosto a las 5:00 pm.

"Mi objetivo es ir sumando un pozo porque mi objetivo es 1 000 dólares, pero poco a poco todo suma", afirmó.

María de Lourdes Castillo explicó que no existe un presupuesto específico para torneos internacionales, pero aclaró que sí recibe apoyo de canchas y entrenador en su preparación.

"No podemos quejarnos, simplemente ser pragmáticos y seguir adelante", destacó.

¿Cómo participar de la rifa?

La deportista indicó que las personas que deseen apoyarla y participar en la rifa pueden hacerlo a través del Yape o PLIN con el número 972 229 936. La rifa se realizará en su cuenta Facebook "Lourdes Castillo".

"Muy agradecida por esta oportunidad. Todo suma y muchas bendiciones", finalizó María de Lourdes Castillo.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.