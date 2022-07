La retroexcavadora cayó desde unos 50 metros de altura sobre el cementerio Los Ángeles de Carabayllo | Fuente: RPP | Fotógrafo: Ada Ramos

Una grave noticia se reportó este lunes en Carabayllo. Una retroexcavadora que realizaba trabajos cerca al cementerio Los Ángeles se desbarrancó y cayó sobre los nichos de dicho camposanto.

La máquina de construcción se encontraba trabajando en la parte alta de la zona, a la espalda del cementerio, cuando cayó repentinamente. Asimismo, por la fuerza, varias lápidas quedaron destruidas y algunos ataúdes quedaron expuestos.

Lápidas de varias familias quedaron destrozadas por la caída de la máquina de construcción | Fuente: RPP | Fotógrafo: Ada Ramos

Reacciones de las personas

Los hermanos Raúl y Armando Bustos afirmaron que tomarán acciones legales contra la Municipalidad de Carabayllo, ya que su madre está enterrada en dicho cementerio y su féretro quedó destrozado.

"Hasta que nadie se asome, no hay solución, voy a proceder con la parte legal. Así como yo he cumplido para enterrar a mi madre con todos los pagos y los requisitos. Incluso, cuando vine a mejorarlo, me dijeron que pagara un derecho, pues cada mejora tiene un costo; pero ahora cuando soy el afectado, ya no hay ningún derecho. Eso es lo que más me duele, porque el daño ya está hecho, ya no se puede hacer nada. Lo que queremos es una solución, un diálogo, alguna coordinación, porque es trister ver a mi madre así. Nunca pensé verla así", sostuvo uno de hermanos.

Los vecinos afectados manifestaron que más de 20 nichos quedaron dañados y recalcaron que ninguna autoridad municipal ni del cementerio se ha acercado a ellos para explicarles lo sucedido. Asimismo, exigieron la presencia del alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza.