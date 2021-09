Cercado de Lima: vecinos denuncian obras inconclusas en la avenida Alejandro Bertello

Este es el estado de la avenida Alejandro Bertello. | Fuente: Rotafono

Vecinos del Cercado de Lima denunciaron a través del Rotafono que hay obras inconclusas entre la cuadra 1 y 4 de la avenida Alejandro Bertello.

Los residentes señalaron que los trabajos están prácticamente paralizados desde hace un tiempo, con obreros que -aseguraron- solo acuden una vez por semana.

Debido a esto, las pistas y veredas no están asfaltadas, convirtiéndose en un camino de trocha.

Según los denunciantes, no se ha colocado un letrero que indique el tiempo de duración de la obra, ni su costo.

Otros problemas

David Hernández señaló que sus vecinos han tenido que estacionar sus vehículos en una zona apartada, produciéndose robos de autopartes.

Además, debido a la paralización de las obras, temen que ambulancias o camiones de bomberos no puedan ingresar ante la ocurrencia de una emergencia.

“Es un desastre total. Dios no quiera, si hay un incendio o un terremoto, no sé ni cómo salimos de ahí. No sé qué pasa con el señor alcalde, que no hace nada”, se quejó.

Los vecinos hicieron un llamado al municipio de Lima que tome cartas en el asunto y culmine la obra lo antes posible.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: